Pedina una ragazza e tenta di violentarla nell'ascensore del suo condominio: in manette un 19enne Un ragazzo di 19 anni ha avvicinato una ragazza minorenne di Corbetta (Milano) e l'ha seguita fino al suo condominio: qui sarebbe riuscito a entrare in un ascensore con lei e avrebbe tentato di violentarla. La giovane fortunatamente è riuscita a difendersi e a raggiungere il suo appartamento.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato aver approcciato sessualmente una ragazza minorenne di Corbetta (Milano) all'interno di un ascensore. Tutto è accaduto lo scorso 7 maggio: i carabinieri hanno fatto scattare le manette nella serata del 20 giugno per il 19enne con precedenti penali. I militari di Corbetta hanno scoperto la responsabilità dell'arrestato in relazione ad almeno una violenza sessuale (una tentata in Corbetta il 07 maggio scorso) e alla commissione di altri atti osceni in luogo pubblico attuati nella medesima località.

Stando a quanto emerso dalla indagini, il 19enne aveva avvicinato una ragazza minorenne di Corbetta e l'aveva seguita fino al condominio dove abita: qui sarebbe entrato in un ascensore comune con lei e avrebbe tentato una vera e propria violenza sessuale ai danni della ragazza. Fortunatamente la giovane è riuscita a difendersi: ha guadagnato attimi preziosi per fuggire dal violentatore, respinto con forza, per poi raggiungere il proprio appartamento. Qui è subito entrata, tenendo fuori il suo violentatore che si era dato alla fuga.

I carabinieri subito si sono messi a visionare le telecamere di video sorveglianza delle zone pubbliche e private della zona riuscendo così a risalire all'identità dell'aggressore. La Procura di Milano ha subito richiesto e ottenuto un provvedimento cautelare nei confronti del giovane: ora si trova in carcere e dovrà chiarire tutto.