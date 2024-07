video suggerito

Segue una donna in strada e la aggredisce: 24enne messo in fuga dai residenti, arrestato La polizia ha arrestato per lesioni personali, violenza sessuale e rapina un 24enne a Sondrio. Il giovane avrebbe aggredito una 53enne in città, per poi fuggire con la borsa e il cellulare della vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 24enne è stato arrestato nella tarda serata di mercoledì 17 luglio dalla polizia di Stato di Sondrio con le accuse di lesioni personali, violenza sessuale e rapina ai danni di una donna di 53 anni. Il giovane l'avrebbe aggredita mentre camminava per le strade della città. Respinto il suo approccio iniziale, il 24enne l'avrebbe pedinata fino a bloccarla, ferirla e derubarla della borsetta e del cellulare. A metterlo in fuga sono stati alcuni residenti che hanno sentito le urla della vittima, mentre gli agenti lo hanno rintracciato all'altezza della rampa di raccordo della superstrada SS38.

L'aggressione a Sondrio

Stando a quanto ricostruito, la 53enne stava camminando per via Vanoni a Sondrio quando è stata avvicinata da un giovane di origine straniera. Il 24enne, avrebbe tentato un approccio, subito respinto. Il ragazzo, però, avrebbe iniziato a seguirla con insistenza non arrendendosi dopo quel rifiuto.

La donna, che nel frattempo si era accorta di essere pedinata, ha imboccato una strada laterale per chiedere aiuto a un vicino Istituto di vigilanza privata, ma è stata raggiunta: il 24enne l'avrebbe bloccata fisicamente e ferita. Alcuni residenti della zona hanno sentito le urla della 53enne e, affacciandosi, sono riusciti a mettere in fuga il suo aggressore che le aveva già strappato di dosso la borsa e il cellulare.

Leggi anche Ragazzo di 25 anni accoltellato in strada nel Bresciano: 42enne arrestato per tentato omicidio

L'arresto vicino alla rampa della superstrada

La 53enne è stata, poi, presa in cura dal personale sanitario. La Squadra Volanti della Questura di Sondrio, invece, ha cercato di ricostruire quando accaduto e si è messa sulle tracce del fuggitivo che non doveva aver fatto ancora tanta strada. Il 24enne, infatti, è stato rintracciato poco dopo in una zona di campagna vicina, all'altezza della rampa di raccordo della superstrada SS38.

Gli agenti della polizia lo hanno fermato, trovandolo in possesso ancora del cellulare e del portafoglio della 53enne che sono stati restituiti alla sua proprietaria. Il 24enne è stato, dunque, arrestato e condotto presso il carcere di Sondrio.