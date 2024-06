Un 28enne taglia 25 volte le gomme e scrive insulti sull’auto di una ragazza: il video dei danneggiamenti Ha tagliato più volte i pneumatici dell’auto di una ragazza di 23 anni scrivendole sulla carrozzeria insulti: dopo mesi di atti persecutori i carabinieri arrestano in flagranza un ragazzo di 28 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 28 anni è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e danneggiamento aggravato nei confronti di una donna di 23 anni e dei suoi familiari. L'arresto è accaduto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 giugno fuori dal ristorante a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, dove la giovane lavorava: stando alle prime informazioni il 28enne avrebbe spaccato gli specchietti e tagliato i pneumatici per 25 volte già in precedenti episodi. La settimana scorsa il blitz dei carabinieri lo hanno colto in flagranza di reato.

Stando alle indagini dei militari le persecuzioni sarebbero iniziate a novembre quando l'arrestato – come si vede anche in un video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza – aveva tagliato i pneumatici dell'auto della giovane e dei suoi parenti per 25 volte fino ad arrivare anche a scrivere insulti sulle carrozzerie e spaccato gli specchiati. I danni ammontano a migliaia di euro. Il ragazzo viveva nello stesso condominio della giovane a Giussano, sempre in Brianza, e continuava a perseguitare la ragazza: i due erano semplici condomini, tra i due non c'era mai stata una relazione. Le segnalazioni, meno grave, nei suo confronti erano state fatte anche da altri inquilini del palazzo.

Già nei confronti dell'uomo pendeva un procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza perché ritenuto colpevole di otto episodi precedenti: la notte del 19 giugno però è stato colto in flagranza di reato ed è scattato l'arresto. Il 28enne infatti è stato sorpreso dai militari mentre era appostato prima sotto casa e poi vicino al posto di lavoro della giovane: a un certo punto il giovane è stato visto uscire da un cespuglio per poi tagliare ancora i pneumatici dell'auto della ragazza. Come mostra il video dell'arresto, i carabinieri in borghese lo hanno bloccato e fermato.

Resta ora da capire perché il 28enne commetteva simili gesti nei confronti della 23enne e della sua famiglia. Potrà ora spiegare tutto alle forze dell'ordine e ai magistrati.