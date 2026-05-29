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Aereo fermo in pista per 6 ore a Orio al Serio, passeggeri bloccati: “Ci siamo pure dovuti pagare l’acqua da bere”

Un volo Ryanair Bergamo-Bristol è rimasto 6 ore fermo sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio. Ai circa 80 passeggeri a bordo non è stato permesso sbarcare: “Ci siamo pure dovuti pagare l’acqua da bere”, ha riferito uno di loro.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Ieri sera, giovedì 28 maggio, un aereo è stato fermo in pista nell'aeroporto di Orio al Serio per sei ore. Per circa 80 passeggeri, tra italiani e britannici, la permanenza a bordo si è trasformata in un'attesa prolungata e logorante, senza la possibilità di sbarcare: "Ci siamo dovuti pagare l'acqua da bere", ha riferito uno dei passeggeri al Corriere della Sera.

Il volo in questione, programmato alle 17:15 di ieri e operato da Ryanair sulla rotta tra Bergamo e Bristol, alle 22:00 era ancora fermo a terra, senza aver ricevuto l'autorizzazione al decollo. "Siamo rinchiusi in attesa di capire quando e se partiremo", ha continuato a raccontare un passeggero sull'aereo. "Dal capitano abbiamo ricevuto informazioni con il contagocce. Non ci è stato nemmeno consentito di scendere a terra perché ci è stato detto che l'aeroporto non ha personale che possa prendere in carico la nostra situazione. Ma qui ci sono a bordo bambini e siamo tutti spazientiti e stanchi. Per rifocillarci abbiamo dovuto pagare anche l'acqua minerale".

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Secondo quanto spiegato da Sacbo (Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio), le operazioni di decollo e atterraggio erano state sospese per circa un'ora e mezza a causa di una forte perturbazione meteorologica. Successivamente, però, i voli hanno subito ulteriori ritardi dovuti alla congestione del traffico aereo e all'attesa degli slot assegnati a ogni velivolo, con gli aeromobili costretti a rimanere in coda.

Il volo è poi riuscito a partire soltanto intorno alle 23:15 della stessa sera. "Sono arrivata a casa verso l'una di mattina", ha aggiunto il passeggero al Corriere della Sera. "Incredibile che il solito viaggio della tratta Bergamo-Bristol che di solito faccio in 5 ore, sia stato un viaggio di 12 ore. Comunque, Ryanair ha mandato una mail per dire che possiamo chiedere il rimborso dato che il volo ha superato un ritardo di 5 ore".

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