Bmw saccheggiata nel parcheggio di Orio al Serio: “Rubati cofano, fari, paraurti, radiatore e parti del motore”

Andrea Montini aveva lasciato la sua Bmw posteggiata due giorni nel parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Al rientro da un viaggio di lavoro si è ritrovato l’auto senza più cofano, fari, paraurti, radiatore e parti del motore.

Bmw vandalizzata (foto di Andrea Montini)

Auto senza più cofano, fari, paraurti, radiatore e parti del motore. La targa anteriore sgangiata e gettata a terra. È così che Andrea Montini – titolare della Risoli, fabbrica di pentole nel Bresciano – avrebbe ritrovato la sua Bmw M3 Competition, al rientro da un viaggio di lavoro, dopo averla lasciata posteggiata un paio di giorni nel parcheggio coperto P3 dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).

Come lo stesso Montini ha raccontato a Fanpage.it, il furto è stato scoperto venerdì 15 maggio all'1.30 circa di notte. L'auto era stata parcheggiata due giorni prima, a mezzogiorno di mercoledì 13 maggio.

"Ho trovato la mia auto completamente smontata. Fate attenzione e evitate Bergamo, per viaggi di lavoro è diventato un disastro" – ha detto Montini sfogandosi per quanto accaduto – "Inoltre tutto il parking era al buio totale, una donna non oso immaginare cosa potrebbe rischiare".

Sconvolto e senza parole, Montini ha provato a cercare aiuto intorno a sé ma – come raccontato a Fanpage.it – a quell'ora di notte e al buio non ha trovato nessuno che potesse aiutarlo. Ha così allertato la moglie a Brescia per farsi venire a prendere e chiamato un carro attrezzi per spostare l'auto. Successivamente avrebbe sporto denuncia sia alla Polaria, la polizia aeroportuale, sia ai carabinieri del suo comune di residenza, Lumezzane (Brescia).

Il parcheggio coperto P3 – di proprietà da Sacbo, la Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio Spa, ma gestito da un'altra società – costa 29 euro al giorno, offre 150 posti auto e si trova a soli 1,5 km dall'aeroporto, raggiungibile tramite una navetta.

Sacbo contattato da Fanpage.it spiega di aver espresso "rincrescimento" per quanto accaduto in una nota stampa diffusa. E precisa che "sta collaborando con le forze dell’ordine a supporto delle indagini in corso e con la società che gestisce l’area di sosta per aumentare il livello di sicurezza anche attraverso il rafforzamento del servizio di vigilanza".

Secondo quanto emerge, il caso di Montini non sarebbe il solo. Come lui molti altri utenti hanno raccontato episodi simili accaduti sempre nei parcheggi dell'aeroporto di Bergamo. Alcuni si si sono ritrovati l'auto vandalizzata e saccheggiata con vetri rotti e borse, zaini e altri oggetti portati via.