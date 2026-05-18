Cadavere carbonizzato di un uomo trovato in un’auto in fiamme nella Bergamasca: indagano i carabinieri

Foto di repertorio

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio, lunedì 18 maggio, all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda (nella provincia di Bergamo). A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del Comando provinciale sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e, per il momento, non è esclusa alcuna ipotesi.

I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 14 del 18 maggio. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 raccontando di aver sentito un botto e di aver poi visto un'auto in fiamme in mezzo a un campo in prossimità della strada provinciale 137 nel territorio comunale di Misano di Gera d'Adda. I primi ad accorrere sul posto sono stati i vigili del fuoco che, mentre si adoperavano per spegnere le fiamme, hanno scoperto un cadavere all'interno dell'abitacolo. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni che si trovava seduto sul sedile del guidatore, che era stato reclinato.

Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio con diverse pattuglie e hanno iniziato i vari accertamenti per capire cos'è accaduto. Per il momento, non è stata esclusa nessuna ipotesi. Sul luogo del fatto è arrivato in giornata anche il sindaco Ivan Tassi.

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