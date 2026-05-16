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Rubano merce e incassi per migliaia di euro ai negozi dell’aeroporto di Malpensa: arrestate 7 persone

La polizia di Stato di Malpensa (Varese) ha sgominato una banda che per settimane avrebbe compiuto numerosi colpi all’interno del Terminal 1. I sette avrebbero rubato soldi e merce per migliaia di euro dai punti vendita e dai magazzini.
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A cura di Enrico Spaccini
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Sette persone sono state arrestate e condotte in carcere dalla polizia di Stato di Malpensa (in provincia di Varese) perché accusate di far parte di una banda specializzata in furti seriali all'interno dello scalo aeroportuale. Stando a quanto ricostruito, avrebbero agito per diverse settimane. In particolare, avrebbero rubato merce per migliaia di euro dai punti vendita e dai magazzini del Terminal 1 e, a gennaio, avrebbero aggredito un clochard per rubargli il cellulare. Con loro avrebbe agito anche una donna, senza fissa dimora, per la quale è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Ferno.

Le indagini sono scattate lo scorso gennaio. Per settimane, all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, si erano verificati numerosi colpi ai danni di magazzini merci, punti vendita e attività di ristorazione. Il metodo usato dai responsabili era sempre lo stesso e prevedeva la forzatura degli ingressi oppure direttamente la creazione di aperture nelle stesse pareti per poi rubare i fondi cassa o la stessa merce. Così facendo, la banda aveva accumulato un bottino da migliaia di euro e causato danni pesanti alle strutture.

Gli investigatori della polizia di Stato di Malpensa sono riusciti a identificare i presunti responsabili analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Inoltre, si è rivelato determinante anche il frequente utilizzo di un'auto rubata che, poi, era stata trovata incidentata e abbandonata vicino a uno svincolo autostradale. In questo modo, gli agenti hanno individuato una struttura organizzata composta da sette persone, cittadini italiani e stranieri, ora detenuti in carcere su custodia cautelare.

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A due di loro è contestata anche l'aggressione e la rapina avvenuta il 18 gennaio scorso ai danni di un clochard, al quale era stato sottratto il cellulare. Inoltre, uno della banda era stato già arrestato in flagranza proprio a fine gennaio.

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