“Non mi affittano stanze a Milano perché ho il cane d’assistenza”: la denuncia di Sophie e della sua Rose “Sto cercando una casa condivisa con altri ragazzi, ma nessuno ci accoglie in casa perché ho un cane d’assistenza”: Sophie racconta a Fanpage.it le difficoltà di trovare casa a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sophie e Rose

Da aprile Sophie non riesce a trovare una stanza in affitto a Milano per lei e per Rose, il suo cane di assistenza. "Sto cercando una casa condivisa con altri ragazzi, ma nessuno ci accoglie in casa: siamo sommersi da risposte negative": spiega a Fanpage.it Sophie, che con il suo cane è protagonisti di alcuni video su Tiktok e Instagram pubblicati sulla loro pagina "Rose help.me.rose".

Sophie perché hai bisogno di un cane per l'assistenza?

Ho sofferto di depressione e ansia e il mio cane, che ora ha due anni, mi ha aiutato tantissimo. Mi ha costretta ad uscire, ad avere una responsabilità e un appoggio. Grazie a Rose, oltre che ai medici ovviamente, sto molto meglio.

Leggi anche Si amputa un dito mentre tenta di sbloccare una macchina in azienda: trasferito in ospedale

Che addestramento ha fatto Rose?

Oltre all'educazione di base lei è certificata ADI (Assistance Dog International). Quest'ultima certificazione richiede tecniche più specifiche, soprattutto per permettermi di rilassarmi: quando sono in difficoltà sale su di me e inizia a leccarmi il viso. In questo modo il contatto con lei mi rilassa. Poi se sono in un periodo depressivo e non mi viene da alzarmi dal letto lei mi si avvicina abbaia finché non mi alzo. Mi prende anche l'astuccio con le medicine: basta dirglielo, lo cerca e me lo mette in mano.

Sei stata te ad addestrare Rose?

Il cane è mio, non l'ho preso tramite associazione. Poi successivamente abbiamo fatto questo addestramento con l'associazione Dog4Life. Da Rimini andavamo fino a Padova per il corso, così siamo riusciti a prendere questa certificazione. Io e Rose facciamo ora video sui social e veniamo contattate da tante persone che anche loro avrebbero bisogna di assistenza e mi chiedono informazioni.

Come hai scoperto che potevi avere un cane di assistenza?

L'ho scoperto durante il Covid guardando il video di una ragazza americana su Tik Tok.

Ora te e Rose cercate casa a Milano…

Da aprile. Ma ancora nulla perché molti mi dicono di no perché c'è Rose. Sto cercando una casa condivisa perché non vorrei stare da sola. Ma trovare qualcuno che mi affitti una camera anche per il un cane non è facile. Vivo a Rimini e devo venire a Milano per fare la tesi in un'azienda: mi laureerò in ingegneria biomedica. Quando andrò in azienda Rose verrebbe con me perché è il mio cane d'assistenza, quindi non la lascerei mai a casa da sola.

Hai pubblicato un post su Facebook per cercare casa, hai avuto riscontri?

Quando ho pubblicato il post nel giro di due giorni ho ricevuto 4mila condivisioni e qualcuno mi ha contattato però proponendomi una casa o fuori provincia o a cifre troppo alte. Per ora quindi di soluzioni definitive non ne ho trovate.