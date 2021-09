Nicola Micele è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Milano Nicola Micele è stato nominato comandante dei vigili del fuoco di Milano. Oggi ha incontrato il personale al quale ha rivolto un saluto dicendosi soddisfatto di aver assunto “un incarico così prestigioso in un Comando complesso come quello del capoluogo lombardo”. L’ingegner Micele è stato dirigente del comando provinciale di Treviso e sostituisce Fabrizio Piccinini, che si è insediato come direttore regionale dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.

A cura di Simona Buscaglia

In foto Nicola Micele, nuovo comandante dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano

Oggi, giovedì due settembre, ha assunto l’incarico di Comandante dei vigili del fuoco di Milano, Nicola Micele. Il nuovo Comandante ha incontrato il personale al quale ha rivolto un saluto esprimendo la soddisfazione di aver assunto "un incarico così prestigioso in un Comando complesso come quello del capoluogo lombardo" si legge in una nota da via Messina. L'ingegner Micele, è stato dirigente del comando provinciale di Treviso, e sostituisce Fabrizio Piccinini, che si è insediato come direttore regionale dei vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.

I vigili del fuoco impegnati senza sosta in via Antonini a Milano

Il corpo dei vigili del fuoco in questi giorni è impegnato in un lavoro incessante in via Antonini a Milano, dove un grattacielo domenica scorsa è andato a fuoco distruggendo completamente diversi appartamenti. Il nucleo investigativo è impegnato nella raccolta di prove per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha dato il via al rogo che in poco tempo ha reso la Torre dei Moro una torcia. I vigili del fuoco ancora in queste ore stanno svolgendo le operazioni di recupero dei beni di prima necessità degli inquilini, che sperano ogni giorno di riuscire a ritrovare un pezzo di vita. Non c'è solo chi ha perso tutto, qualche appartamento è riuscito a sfuggire alla fiamme e in quel caso i pompieri riescono a riportare ai proprietari ad esempio anche alcuni capi d'abbigliamento. Durante le operazioni di recupero vengono seguiti passo dopo passo dai condomini dei singoli appartamenti tramite il cellulare per riuscire a rintracciare velocemente i beni di cui gli inquilini hanno più bisogno.