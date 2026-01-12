milano
video suggerito
video suggerito
Opinioni
Olimpiadi Invernali 2026

Nella città delle Olimpiadi si muore di freddo: due morti in una settimana a Milano, almeno 27 nel 2025

Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi, ma in strada si continua a morire di freddo: due morti in una settimana e almeno 27 decessi per ipotermia tra il 2025 e il 2026.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
39 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026

A Milano si muore di freddo. Dirlo così, senza attenuanti, suona quasi anacronistico. Eppure succede, ancora, nel 2026. L'ultima volta qualche giorno fa, nei pressi della stazione Cadorna, dove un uomo è stato trovato morto dopo una notte trascorsa all'aperto. Prima ancora, il 5 gennaio, è stato rinvenuto il corpo di un 34enne senza fissa dimora in via Impastato, al capolinea della linea M3 di San Donato.

L'ipotesi più accreditata, per entrambi i casi, è decesso per ipotermia. Due morti (le ennesime) che ora interrogano direttamente Milano, città vetrina del progresso, che più di ogni altra ama raccontarsi come simbolo di modernità e innovazione. Perché mentre la città si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali le persone, in strada, continuano a morire di freddo.

Le persone morte a causa del freddo a Milano: i numeri

Questi ultimi decessi non sono un'eccezione, ma l'ennesimo episodio di un fenomeno più ampio, strutturale. I dati diffusi dalla Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Ente del Terzo Settore) parlano chiaro: nel 2025 in Italia sono morte oltre 400 persone senza fissa dimora, 414 per l'esattezza.

Leggi altro di questo autore
Giulia
Ghirardi
"Non sono un eroe, ho fatto quello che era giusto": il racconto del tassista che ha salvato due 20enni a Pavia
Giulia
Ghirardi
Sciopero Trenord il 12 gennaio, a rischio i trasporti in Lombardia: orari e treni garantiti
Giulia
Ghirardi
Dal primo incontro all’omicidio: la confessione di Velazco sulla morte di Aurora Livoli

In questo scenario Milano e Regione Lombardia figurano stabilmente tra i territori più colpiti, non per carenza di risorse, ma per la concentrazione di una popolazione fragile, esposta a condizioni di vita estreme. Sebbene, infatti, Milano abbia un "Piano freddo" attivo e strutture di accoglienza, questo non è sufficiente: nemmeno questa rete è riuscita a salvare il 34enne o gli altri 27 senza fissa dimora morti per strada, in città, tra il 2025 e il 2026. Numeri che, se si amplia lo sguardo a livello regionale, arrivano a registrare ben 79 vittime.

Per questo la Fio.PSD parla di una "strage invisibile" che, però, è anche tristemente in linea con i numeri registrati negli anni precedenti e che, d'altronde, restituisce l'immagine di una tragedia costante, diffusa e, di fatto, ignorata.

Milano 2026: Olimpiadi sì, esclusione anche

Così, mentre Milano insiste a investire sul futuro e sull'immagine internazionale, continua a fallire nella protezione delle fasce più vulnerabili della sua popolazione. Perché in città non si muore soltanto durante le ondate di gelo, ed è forse questo l'aspetto più scomodo da ammettere: si muore tutto l'anno. Nonostante questo, però, il freddo resta indubbiamente il simbolo più crudo di questa esclusione perché è prevedibile: è ciclico, annunciato, stagionale. E se è previsto, dovrebbe quanto meno essere affrontabile.

Milano oggi dispone di un Piano Freddo, di dormitori, servizi sociali e di una rete di associazioni che suppliscono spesso alle carenze pubbliche. Tuttavia, i numeri dimostrano che questo sistema non è sufficiente. Se è vero, infatti, che spesso l’alibi utilizzato è che "i servizi ci sono, ma le persone non ci vanno", è altrettanto vero che Milano fa poco per informarle e ancor meno per costruire percorsi di fiducia e accompagnamento. E così, senza un reale investimento nell'informazione, in prossimità e mediazione, i servizi restano sulla carta: esistono, ma non raggiungono chi ne avrebbe bisogno. Per questo, non basta aprire posti letto temporanei se una parte delle persone resta fuori. Non basta l'emergenza stagionale se il problema è strutturale. Continuare a parlare di "emergenza" significa, in fondo, accettare implicitamente che la situazione sia inevitabile, anziché affrontarla come una questione di diritti, di politiche abitative, e di presa in carico reale: storie di esclusione sociale che la nostra città continua a ignorare, impegnata a dare valore alle cose invece che alle persone.

Qui sta il nodo politico e morale della questione. Milano corre veloce, ma lascia indietro chi non riesce a tenere il passo. La narrazione della città globale e competitiva convive con una realtà che racconta tutt’altro: una metropoli incapace di garantire il minimo indispensabile come un riparo, un letto, o una fonte di calore, a tutti i suoi abitanti.

Però non si tratta più solo di contraddizioni, ma di responsabilità. Morire di freddo nel 2026, nella città delle Olimpiadi, non è una disgrazia imprevedibile. È il risultato di scelte, o meglio, di scelte mancate. Ed è il prezzo pagato da chi, sempre più spesso, diventa invisibile in una città che guarda avanti senza voltarsi a guardare chi resta indietro. E finché queste morti continueranno a essere considerate un effetto collaterale accettabile, Milano potrà anche brillare agli occhi del mondo, ma rimarrà opaca sul piano dell'umanità. Milano 2026: Olimpiadi sì, esclusione anche.

Attualità
Cronaca
Lombardia
39 CONDIVISIONI
Immagine
Giulia Ghirardi
Giornalista dal 2022. Attualmente redattrice per l'area di Milano di Fanpage.it. Scrivo di cronaca nera e giudiziaria, mi occupo di attualità e di tutto ciò che riguarda i diritti umani e i temi sociali all'interno della società. In passato, ho collaborato con diverse realtà giornalistiche, per le quali ho realizzato approfondimenti e reportage di stampo sociale come inviata sul campo.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views