Nascosti nel caffè o sotto ai vestiti: così sono stati sequestrati oltre 500mila euro alla frontiera Alla frontiera di Ponte Chiasso sono stati sequestrati oltre 500mila euro in contanti: denaro non dichiarato e che spesso veniva trasportato con tecniche particolari.

A cura di Ilaria Quattrone

Negli ultimi mesi del 2022 ai due valichi della frontiera di Ponte Chiasso, nel territorio della provincia di Como, sono stati trovati e sequestrati oltre cinquecentomila euro in contanti. I militari della guardia di finanza insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno sequestrato tutto il denaro, trovato durante i controlli, e mai dichiarati dai possessori violando così le regole che stabiliscono l'obbligo di dichiarazione sulle somme pari o che sono superiori a diecimila euro.

Le banconote nascoste nella confezione di caffè

Complessivamente sono stati trovati 552.831 euro, mezzo milione di euro. E alcune delle persone fermate, consapevoli delle norme previste in materia, hanno cercato metodi singolari per poter nascondere il denaro che avevano con sé portarlo oltre la frontiera. Nonostante i loro tentativi, i funzionari dell'Agenzia e le Fiamme Gialle sono riusciti comunque a sgominarli e a sequestrare i contanti.

Una delle persone a cui sono state sequestrate cifre importanti, per esempio, aveva nascosto alcune banconote in una confezione di caffè mentre altre se le era fissate con del nastro adesivo attorno al bacino e sotto ai vestiti. Nonostante la tecnica audace i militari, durante la perquisizione del veicolo e personale, sono riusciti a trovare tutti i contanti.

In casi simili e, quando mancano le condizioni per consentire a chi trasgredisce di poter usufruire dell'oblazione, viene sequestrato il 50 per cento del denaro eccedente cosicché possa essere garantito il pagamento delle sanzioni che possono andare dal 30 e fino al 50 per cento dell'eccedenza.