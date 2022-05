Nas chiudono ristorante etnico di Varedo: trovati 250 kg di cibo contaminato I carabinieri dei Nas di Milano hanno sequestrato 250 chili di alimenti colorati chimicamente non a norma per l’igiene in un ristorante etnico di Varedo, ora chiuso.

I carabinieri dei Nas di Milano hanno sequestrato oltre due quintali e mezzo di alimenti colorati chimicamente non a norma per l'igiene in un ristorante di Varedo. Nel locale del paese della provincia di Monza e Brianza, ora sottoposto a chiusura preventiva, sono stati trovati 250 chilogrammi di cibo conservati in pessime condizioni igieniche.

Ristorante etnico chiuso a Varedo: Nas trovano cibo contaminato

Alcuni di questi erano poi stati contaminati da coloranti chimici non a norma. La scoperta dei carabinieri è arrivata a seguito di un controllo realizzato unitamente con gli ispettori dell'Ats Brianza. Il ristorante etnico, che vanta diverse ottime recensioni nei siti web specializzati, resterà ora chiuso per tempo indefinito. Il suo titolare è stato multato per 2.600 euro.

Sequestrati 500 kg di carne a Milano: non era tracciata

Lo scorso febbraio la polizia locale di Milano ha sequestrato circa cinquecento chilogrammi di carne destinati a ristoranti e locali della zona di via Paolo Sarpi e Chinatown. Le carni erano sprovviste dei documenti di tracciabilità. I ghisa, intervenuti in un laborato di via Aleardi, hanno poi sanzionato anche i titolari dell'attività per 6.500 euro perché tutto il materiale trovato era sprovvisto dei documenti necessari per tracciare i prodotti. Prima di arrivare nei ristoranti di Chinatown a Milano, le carni sarebbero passate da un altro laboratorio. Nel marzo del 2021 la guardia di finanza aveva sequestrato otto quintali di carne avariata in due negozi di Como sanzionando i rispettivi titolari.