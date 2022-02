Milano, sequestrati 500kg di carne destinati a ristoranti di Chinatown La polizia locale di Milano ha sequestro un totale di circa cinquecento chilogrammi di carni avicole, destinati ai ristoranti di Chinatown, sprovviste dei documenti di tracciabilità.

La polizia locale di Milano ha sequestro un totale di circa cinquecento chilogrammi di carni avicole sprovviste dei documenti di tracciabilità. Come comunicato dalle forze dell'ordine, i 500 chili di carne erano destinati a ristoranti e locali della zona di via Paolo Sarpi e Chinatown. Secondo quanto riportato dagli agenti, i ghisa della Sezione Annonaria hanno sequestrato le carni in un laboratorio di via Aleardi. I proprietari dell'attività sono stati multati per 6.500 euro perché tutto il materiale trovato era sprovvisto dei documenti necessari per tracciare i prodotti. Prima di arrivare nei ristoranti di Chinatown a Milano, le carni sarebbero passate da un altro laboratorio.

Pusher trovato con tre chili di droga in auto, arrestato

Un pusher di 46 anni, cittadino italiano, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia di Milano a seguito di un controllo. Gli agenti, seguendolo da un'abitazione di Cormano fino ad un bar e poi in un'altra località, hanno trovato tre chili e mezzo di droga, tra cocaina e hashish, una pistola con matricola abrasa, 750 euro in contanti e due bilancini di precisione all'interno di un'auto che l'uomo nascondeva in un garage. I poliziotti sono intervenuti arrestandolo in flagranza di reato mentre estraeva dalla vettura una busta in cellophane all'interno della quale gli agenti hanno trovato 20 grammi di cocaina. L'uomo è stato quindi condotto in carcere con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre i chilogrammi di droga rinvenuti sono stati sequestrati.