Carne e pesce conservati tra scarafaggi e sporcizia: ristorante sanzionato per 100mila euro I carabinieri del Nas hanno trovato cibo avariato conservato tra sporco e scarafaggi: era pronto per essere servito in tavola ai clienti di un locale di Seregno.

A cura di Giorgia Venturini

Quasi 70 chili tra carne e pesce conservati tra scarafaggi e sporcizia all'interno di un ristorante di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Stando a quello che hanno trovato i carabinieri del Nas, gli alimenti sono stati trovati avariati. Eppure erano pronti per essere serviti in tavolo. In poco tempo è scattata la multa e la chiusura del locale.

Carte e pesce avariati serviti in tavola

Dalle primissime informazioni, si tratterebbe di uno dei locali più in vista della Brianza che ogni fine settimana fa sold-out accogliendo clienti da Como, Lecco e Milano. Ora però sono arrivati i sigilli dopo i controlli del Nas e il personale dell'Ats Brianza. Una volta all'interno i militari hanno scoperto: 70 chili di carne e pesce avariati, in evidente stato di alterazione ma, senza alcuno scrupolo, pronti per essere serviti in tavola ai clienti. Per il titolare è scattata una multa di 100mila euro: il locale intanto è stato chiuso fino a quando non avrà risolto tutte le violazioni sugli alimenti. E ancora: i carabinieri del Nas oltre a cibo avariato ha riscontrato carenze nella formazione del personale in materia di cultura della sicurezza alimentare così come varie carenze igienico sanitarie e strutturali. Come accumuli di sporco e residui alimentari non rimossi dalla cucina nonché insetti. Il responsabile del locale così non ha potuto evitare una denuncia per gli alimenti in cattivo stato di conservazione e in stato di alterazione. Resta ora da capire se alcuni clienti sono stati male nei giorni scorsi a causa del cibo avariato che avranno mangiato nel locale. Intanto prima dell'apertura verranno effettuati tutti gli ulteriori controlli del caso.