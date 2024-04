Rubano in un ristorante bottiglie di vino per oltre 40mila euro: l’ipotesi è di furto su commissione

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Pregiate bottiglie di vino rubate nella notte a Soncino, in provincia di Cremona. A subire il furto di circa 40mila euro è stato il ristorante La Cantina, conosciuto in tutta la provincia e in Lombardia. Durante la rapina, compiuta da più di un soggetto, sono stati rubati attrezzature e generi alimentari di ogni tipo, persino bottiglie di acqua tonica.

Olio extravergine di oliva, zafferano, gamberoni argentini freschissimi, ma anche bottiglie di Barolo, Champagne (i cui prezzi sono decisamente elevate) e alcolici. Ancora: grembiuli, bicchieri, attrezzatura e strumenti da cucina del locale. È questa la lista di oggetti rubati nella notte tra il 9 e il 10 aprile nel ristorante La Cantina di Soncino. Si stima un bottino di 40mila euro.

Secondo l'ipotesi dei carabinieri di Soncino, il furto è stato commissionato da qualcuno per motivi ancora sconosciuti. I ladri sono entrati nel locale, aperto dal 1994, forzando una porta e hanno rubato tutto quello che potevano e volevano. Si sono aiutati con una scala per portare fuori la merce e, alla fine, sono fuggiti a bordo di un furgone rubato. La scala è stata ritrovata sul posto questa mattina, mercoledì 10 aprile.

Gli investigatori stanno visionando i filmati presenti nelle telecamere della zona che sono parecchie, dal luogo del reato fino alle strade bresciane dove il furgone potrebbe essere fuggito.

In una storia pubblicata su Instagram dai titolari del locale si legge: "Nonostante questa notte i ladri abbiano svaligiato la nostra amata Cantina, abbiamo trovato il coraggio di fare la spesa e a pranzo saremo aperti". L'attività riprende da subito, i gestori non si scoraggiano dimostrando il loro coraggio e intraprendenza.