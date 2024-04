video suggerito

Picchiano il titolare del ristorante e scappano senza pagare il conto da oltre 100 euro: indagano i carabinieri Quattro ragazzi hanno cenato in un ristorante di sushi di Montichiari (Brescia) e sono scappati senza saldare il conto da oltre 100 euro. Il gruppo avrebbe anche picchiato il titolare del locale che avrebbe provato a bloccarli.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

I carabinieri della Compagnia di Desenzano stanno indagando per rintracciare il gruppo di ragazzi che nella serata dello scorso 25 marzo ha cenato in un ristorante di sushi nel Bresciano ed è andato via senza pagare il conto da oltre 100 euro. Secondo quanto riportato nella denuncia presentata dal titolare del locale, alcuni di loro lo avrebbero anche preso a calci e pugni perché avrebbe tentato di impedire la loro fuga.

Le urla dei quattro ragazzi durante la cena

L'episodio è avvenuto lo scorso 25 marzo intorno alle 22. Quattro ragazzi si sarebbero presentati in un ristorante di sushi di Montichiari (in provincia di Brescia) per cenare. Durante la serata, ha raccontato il titolare del locale, i giovani avrebbero urlato e imprecato più volte, arrivando perfino a scardinare la porta del bagno. A quel punto, vedendo il loro comportamento inaccettabile per un luogo pubblico, il proprietario del ristorante si è avvicinato a loro chiedendogli di calmarsi.

Sentendo quelle parole, i quattro si sarebbero messi a minacciare il titolare, rivolgendosi anche frasi a sfondo razzista nei confronti suoi e del personale del ristorante. La situazione sarebbe degenerata rapidamente, al punto che qualcuno ha chiamato i carabinieri per far riportare l'ordine.

L'aggressione al titolare e la fuga con il conto non pagato

Dopo aver compreso la situazione, i quattro avrebbero provato a scappare dal ristorante per evitare i militari e di pagare il conto. Il proprietario, a quel punto, avrebbe provato a trattenerli, ma il gruppo avrebbe accerchiato l'uomo e iniziato a prenderlo a calci e pugni. All'arrivo dei carabinieri, i quattro si erano ormai dileguati per le strade di Montichiari.

Affiancato dall'avvocato Rocco Greco, il titolare del ristorante ha presentato denuncia per il pestaggio e per il conto da oltre 100 euro non pagato. I militari ora indagano per identificare i quattro ragazzi.