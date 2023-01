Muore soffocata da un boccone durante la pausa pranzo: inutile l’intervento dei colleghi Laura Sossi, 59 anni, stava pranzando con le colleghe in pausa dal lavoro negli uffici del Comune di Settimo Milanese (Milano). Inutili i tentativi di liberarla dal boccone di cibo andato di traverso.

Il Comune di Settimo Milanese (Facebook)

Stava pranzando con le colleghe del Comune di Settimo Milanese, in pausa dal lavoro. Quando un boccone del suo pranzo le è andato di traverso, fino a soffocarla: inutile l'intervento delle persone presenti, che hanno tentato in tutti i modi di aiutarla. È morta così intorno alle 13 di oggi giovedì 19 gennaio Laura Sossi, 59 anni, dipendente comunale di Settimo Milanese (Milano).

Inutili i soccorsi per liberare la donna dal boccone incastrato

La donna, madre di tre figlie, è stata soccorsa immediatamente dalle colleghe che pranzavano accanto a lei. Le quali, disperate, hanno chiamato in men che non si dica i sanitari del 118 e anche un'infermiera in coda agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe, che ha tentato di praticarle una manovra salvavita che la liberasse dal boccone incastrato. Manovra poi riuscita, purtroppo ormai tardi: la 59enne di Settimo Milanese era già in arresto cardiocircolatorio, dopo essere rimasta troppo tempo senza respirare. Così, nonostante i tentativi di rianimazione, è morta davanti agli occhi increduli delle colleghe.

Il cordoglio dei cittadini per la morte di Laura

"L’Amministrazione Comunale, sconvolta per la scomparsa della propria dipendente, si stringe alla famiglia in questo improvviso e inaspettato immenso dolore", si trova scritto sul profilo social dell'amministrazione comunale di Settimo Milanese. "Una signora positiva, allegra, sempre gentile", la ricordano i concittadini sotto il post. "Solo grande tristezza. Ricordiamo la tua cortesia spontanea, la tua gentilezza". "Conservo un bel ricordo di lei…solare, disponibile e anche spiritosa. Ci mancherai tanto".