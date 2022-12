Muore soffocato durante la cena: un boccone di prosciutto è finito nella trachea L’uomo è deceduto per soffocamento a causa di un boccone di prosciutto crudo che è finito nella trachea: inutili i tentati di rianimarlo.

Giovedì 29 dicembre Davide Padova, 55 anni, stava cenando con il padre novantenne, con cui viveva, quando un boccone di prosciutto gli è andato di traverso. Una banalità che gli ha provocato la morte per soffocamento, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi.

La morte per soffocamento

L'uomo, un operaio residente a Dorno, in provincia di Pavia, nella Lomellina, stava cenando come ogni sera con il padre anziano. Un boccone di prosciutto crudo è però finito nella trachea, impedendogli di respirare.

Il padre, secondo quanto racconta il quotidiano La provincia pavese, si è accorto subito che Davide Padova non riusciva più a respirare e, spaventato, ha quindi chiesto aiuto ai vicini, che hanno chiamato l'ambulanza.

Inutili i soccorsi

Nonostante i soccorsi siano arrivati nel giro di pochi minuti a casa di Davide Padova e di suo padre, per l'operaio 55enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari arrivati sul posto hanno prima provato a rianimarlo a casa e poi, non riuscendo ad aiutarlo, a trasferirlo in ospedale.

Arrivato al Policlinico San Matteo di Pavia è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove poi è deceduto nel corso della mattinata di venerdì 30 dicembre. Così una tragica fatalità si è trasformata in tragedia.