Ha un infarto durante un pranzo al ristorante: muore davanti alla moglie Un uomo è stato stroncato improvvisamente da un infarto mentre si trovava in piazza a Rovato, in provincia di Brescia: aveva appena finito un pranzo al ristorante con moglie e amici.

A cura di Giorgia Venturini

Ha pranzato con la moglie al ristorante e subito dopo si è sentito male. Tutto è accaduto domenica scorsa in piazza a Rovato, in provincia di Brescia. Qui un uomo è stato stroncato improvvisamente da un infarto: sul posto si sono precipitati subito i sanitari del 118 allertati verso le 14 di ieri domenica 15 gennaio. Nulla purtroppo sono serviti tutti i tentativi di rianimarlo. La vittima aveva 87 anni.

L'infarto davanti alla moglie

I fatti sono accaduto in via Silvio Bonomelli. Dalle prime informazioni l'uomo aveva appena finito di pranzare con la moglie e gli amici in un ristorante quando si è sentito male appena dopo essere uscito dal locale. Ancora sotto shock la moglie che ha assistito alla scena e ha visto il marito cadere a terra. A breve verranno organizzati i funerali.

Ragazzo si sente male durante la mezza maratona

Lo scorso novembre un ragazzo è stato soccorso in gravissime condizioni sul finale della mazza maratona a Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il giovane di 25 anni si è sentito male al 21esimo chilometro, l'ultimo della maratona iniziata e terminata in via Arona. Sarebbe stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti durante la manifestazione: hanno attivato subito il defibrillatore mentre un altro medico hanno attivato le manovre di rianimazione.

Dai primi accertamenti medici sembrerebbe che il giovane abbia avuto un infarto mentre correva: ancora da capire se si è sentito male per il troppo sforzo della gara.

Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato con la massima urgenza in ospedale: qui è stato soccorso, si è ripreso dopo il ricovero.