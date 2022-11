Ragazzo di 25 anni ha un infarto durante la mezza maratona a Milano: è in gravissime condizioni Un giovane di 25 anni è stato soccorso in arresto cardiaco quasi al termine della mezza maratona di Milano di ieri domenica 27 novembre. Si trova ora in prognosi riservata in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo è stato soccorso in gravissime condizioni sul finale della mazza maratona di ieri domenica 27 novembre a Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il giovane di 25 anni si è sentito male al 21esimo chilometro, l'ultimo della maratona iniziata e terminata in via Arona.

Il giovane in arresto cardiaco

Il ragazzo, originario della Danimarca, ha avuto un malore mentre stava percorrendo Damiano Chiesa: i medici lo hanno trovato in arresto cardiaco. Sarebbe stato soccorso subito dai vigili del fuoco presenti lungo la corsa che hanno utilizzato il defibrillatore. Intanto un sanitario, che si è precipitato sul posto, ha praticato le manovre di rianimazione.

Gravissimo in ospedale

Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato con la massima urgenza in ospedale, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Dai primi accertamenti medici sembrerebbe che il giovane abbia avuto un infarto mentre correva: ancora da capire se si è sentito male per il troppo sforzo della gara. Certo è che per partecipare a questo tipo di corse bisogna presentare un certificato sportivo. Per questo si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.