Muore a 22 anni in un incidente con lo scooter, indagato per omicidio stradale l’amico 32enne alla guida

A cura di Enrico Spaccini

Amelie Resch

È indagato per omicidio stradale aggravato il 32enne che guidava lo scooter sul quale viaggiava Amélie Resch, la 22enne altoatesina deceduta in seguito a un incidente avvenuto a San Felice del Benaco (comune sulla sponda bresciana del lago di Garda) il 16 settembre scorso. La Procura di Brescia ha depositato depositato l'avviso di conclusione delle indagini, ipotizzando che il 32enne possa aver violato il Codice della strada.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di sabato 16 settembre. Resch, originaria di Bressanone e figlia di un albergatore altoatesino, in quei giorni lavorava in una struttura recettiva sul Garda e stava andando proprio là insieme a un collega. Il 32enne, di origine kosovara, residente a Vipiteno e alla guida dello scooter, avrebbe tentato un sorpasso rischioso quando i due si trovavano a San Felice del Benaco.

Arrivati all'incrocio tra via Martiri della Patria e via del Pozzo, lo scooter si è schiantato contro un suv guidato da un medico tedesco residente in zona che viaggiava in direzione opposta. Resch è stata sbalzata a terra a diversi metri di distanza e due giorni più tardi è deceduta in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Il suo collega, invece, è stato ricoverato per alcuni giorni alla Poliambulanza di Brescia dove era arrivato in gravi condizioni.

L'autista del suv non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo scontro con il motorino, ma secondo la Procura di Brescia il 32enne potrebbe aver violato il Codice della strada e per questo motivo ha iscritto il suo nome nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato.