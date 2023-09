Scontro tra una moto e un’auto a San Felice del Benaco, muore una 22enne: gravissimo il collega Sabato 14 settembre si è verificato un incidente stradale tra un’automobile e una moto a San Felice del Benaco (Brescia). Dopo due giorni è morta una ragazza di appena 22 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella serata di sabato 14 settembre si è verificato un terribile incidente stradale tra un'automobile e una moto a San Felice del Benaco (Brescia). A causa dell'impatto è morta una ragazza di appena 22 anni. Il collega, che si trovava con lei sulla moto, è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la vittima si chiamava Amelie Resch ed era originaria di Bressanone, comune che si trova nella provincia di Trento.

La dinamica dell'incidente

La giovane sarebbe figlia di un albergatore e, in questo periodo, si trovava sul Garda dove lavorava in un albergo della zona. E, infatti, proprio sabato sera stava andando a lavoro. La giovane si trovava in sella alla moto di un collega. A un certo punto, tra via Martiri della Patria e via del Pozzo, si sono scontrati frontalmente con un Suv dove c'era una famiglia di turisti tedeschi. La ragazza ha fatto un volo di diversi metri. Il conducente dell'auto, un medico in vacanza sul lago di Garda, ha provato a rianimarla prima dell'arrivo dei soccorsi.

La ragazza è morta dopo due giorni

È stata trasferita d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove è stata sottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo, dopo due giorni, è morta nel reparto di Rianimazione. Il conducente della moto, un 32enne, è ancora ricoverato al Poliambulanza in gravi condizioni. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.