Si è ufficialmente aperta la stagione dei tuffi nei Navigli di Milano. Anche quest'anno, come avviene praticamente tutti gli anni, con l'arrivo dei primi caldi c'è chi decide di tuffarsi nelle acque dei canali di Milano famosi oggi soprattutto come una delle zone della movida più frequentate della città. E forse sono anche gli eccessi della movida, magari l'abuso di alcol o la presenza di amici e di telefonini pronti a immortalare tutto ciò che succede, che avranno spinto alcuni ragazzi a tuffarsi nelle acque del Naviglio. Le scene, diverse quelle filmate e apparse su alcune pagine Instagram come "MilanoBellaDaDio" e "Il fritto misto", sono avvenute ieri notte. In un filmato i protagonisti sono tre ragazzi che, con i soli indumenti intimi addosso (o forse si tratta proprio di costumi da bagno), si producono in tuffi "a bomba" in uno dei Navigli mentre tutto intorno i presenti urlano e ridono.

In un altro filmato si vede invece un uomo prodursi in un gesto atletico impegnativo, una sorta di tuffo carpiato all'indietro, sempre mentre i presenti assistono tra un misto di stupore, allegria e in alcuni casi anche disagio: qualcuno infatti fa qualche commento sulla qualità delle acque dei Navigli, che però in realtà è sempre molto elevato. Il problema è diverso: e cioè che, nonostante negli anni vi siano state anche proposte di alcuni consiglieri comunali in tal senso, farsi il bagno nei Navigli o in Darsena è formalmente vietato. Le multe per i trasgressori possono andare dai 1.032 euro fino ai tremila euro. Insomma, chi volesse tuffarsi nei Navigli è avvisato: oltre alla pericolosità del loro gesto, rischiano una sanzione molto salata.