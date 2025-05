video suggerito

Motociclista si scontra con alcune auto e viene sbalzato a 10 metri di distanza: gravissimo 36enne Un 36enne è stato ricoverato con la massima urgenza al San Gerardo di Monza dopo un incidente con la moto. A Cairate (Varese) l'uomo avrebbe urtato alcuni veicoli ed è stato sbalzato sull'asfalto a circa 10 metri di distanza.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 36enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Gerardo di Monza dopo un incidente con la motocicletta. Stando alle prime informazioni, stava viaggiando nel territorio comunale di Cairate (in provincia di Varese) nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, quando avrebbe urtato alcuni veicoli. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, ma come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) per l'impatto il 36enne è stato sbalzato sull'asfalto a circa 10 metri di distanza. Le sue condizioni sarebbero apparse subito serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:45 del 22 maggio lungo la strada provinciale 2 a Cairate. Non è stata ancora comunicata con esattezza la dinamica dello schianto, ma pare che il 36enne con la sua motocicletta sia andato a sbattere con più di un veicolo. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, inviati da Areu con due ambulanze, un'auto infermieristica e l'elisoccorso, le condizioni del motociclista erano critiche.

Nell'impatto con l'asfalto, avvenuto a circa 10 metri di distanza dall'incidente, il 36enne avrebbe riportato traumi al bacino e agli arti inferiori e probabilmente anche qualche frattura. Dopo averlo stabilizzato sul posto, il personale sanitario ha provveduto al suo trasferimento con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche un'altra persona, le cui generalità non sono state comunicate, è stata trasportata in pronto soccorso, in codice giallo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno dovuto mantenere la strada chiusa al traffico per diverso tempo.