Attraversa la strada per andare al bar e viene travolta da un'auto nel Lecchese: gravissima una 65enne Una 65enne è stata investita da un'auto nel pomeriggio del 20 maggio a Monticello Brianza (Lecco). La donna stava attraversando la strada per andare al bar, quando è stata travolta e sbalzata per 10 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Una 65enne è stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita da un'auto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta da una Fiat Panda vecchio modello a Monticello Brianza (in provincia di Lecco) mentre attraversava la strada. L'impatto è stato violento, al punto che la 65enne è stata sbalzata a circa dieci metri di distanza sull'asfalto. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato poco prima delle 15:30 del 20 maggio lungo la strada provinciale 54 nel territorio comunale di Monticello Brianza, nel tratto di via Besozzi che porta all'incrocio con via Europa. Stando a quanto emerso finora, la 65enne stava attraversando la strada per dirigersi a un bar quando è stata travolta da una Fiat Panda.

L'impatto, che ha fatto sbalzare la donna per una decina di metri, le ha causato traumi al cranio, al torace, alla schiena, al bacino e a una gamba. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un'auto infermieristica da Molteno, un'ambulanza e un elicottero decollato da Milano. Dopo le prime cure del caso, la 65enne è stata trasportata con il velivolo con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. La ricostruzione di quanto accaduto è stata affidata ai carabinieri, che ora dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.