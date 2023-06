Moto prende fuoco dopo uno scontro con un’auto: ragazzo di 18 anni in ospedale con ustioni Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 giugno, si è verificato uno scontro tra un’automobile e una moto. Quest’ultima ha preso fuoco e il ragazzo che era alla guida è rimasto ferito. È stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Inverigo, un comune che si trova nella provincia di Como. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 giugno, un'automobile si è scontrata con una moto. Quest'ultima ha preso fuoco e il conducente è rimasto ferito con ustioni su tutto il corpo. Il ragazzo è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e i carabinieri hanno svolto i rilievi.

Le fiamme partite dal carburante della moto

L'allarme è scattato intorno alle 14: è stato segnalato che in via Fornacetta si era appena verificato un incidente. Un'automobile si era scontrata con una moto. Lo scooter aveva poi preso fuoco. Sembrerebbe che a far partire le fiamme sia stato il carburante fuoriuscito dalla moto. I vigili del fuoco del distaccamento di Erba hanno così messo in salvo i due conducenti. Hanno poi spostato l'automobile, alimentata a gas, e spento il rogo.

Il ragazzo è stato portato in ospedale con l'elicottero

Nel frattempo l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con ambulanze e automediche. È stato fatto decollare anche un elicottero che ha preso in carico il 18enne e lo ha portato in ospedale: il ragazzo avrebbe riportato ustioni sul corpo. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Il conducente dell'automobile invece ne è uscito illeso.

Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cantù. I militari hanno svolti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento infatti non si hanno notizie su come sia avvenuto l'impatto. I rilievi serviranno inoltre ad accertare eventuali responsabilità.