Chi era Kevin Tebaldi, il ragazzo di 18 anni morto in moto dopo lo scontro con un’auto Kevin Tebaldi è morto all’età di 18 anni: era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’automobile. È successo lungo la SS42, in provincia di Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Kevin Tebaldi aveva 18 anni: è morto mentre si trovava in sella alla sua moto con un'amica. Il ragazzo si è scontrato con un'automobile ed è morto sul colpo. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, venerdì 26 maggio, a Trescore Balneario che si trova in provincia di Bergamo.

Lo scontro

Sulla base delle prime informazioni diffuse, sembrerebbe che il diciottenne si trovasse intorno alle 23 all'altezza di una curva della strada statale 42 al confine con Entratico. Sul suo motorino, c'era una sua amica di appena quattordici anni. La dinamica è ancora poco chiara: il motorino si è scontrato con un'automobile guidata da un uomo di 44 anni. Non è stato però stabilito né come né chi possa aver provocato l'incidente.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica. Per il 18enne non hanno potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. La quattordicenne è stata trovata in condizioni preoccupanti ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non è chiaro se sia in pericolo di vita.

Leggi anche Auto sbanda e si scontra con un camion: morta una ragazza di 24 anni

Gravissimo anche il conducente dell'automobile, anche lui in ospedale. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Chi era Kevin Tebaldi

Kevin frequentava l'istituto professionale: viveva con il padre, la madre e la sorella. Il padre lavora nel settore del marmo, la madre è casalinga mentre la sorella lavora in un locale. Sui social, la cugina ha scritto: "Non ci sono parole, solo tantissimi perché". I funerali del ragazzi si svolgeranno lunedì 29 maggio nella chiesa parrocchiale di Grone.