Morta in casa e scoperta dopo oltre due anni: chi era l’anziana trovata cadavere sulla sedia Si chiama Marinella Beretta, 70 anni originaria di Erba (Como), la donna trovata morta su una sedia di casa due anni dopo il decesso. Ora la polizia è al lavoro per cercare di risalire a quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

L'hanno trovata per puro caso Marinella Beretta. Il proprietario di una casa di Como era stato chiamato dai vicini per potare le piante in giardino e una volta entrato nell'abitazione ha trovato la donna, 70 anni originaria di Erba, morta e seduta sulla sedia della cucina. Lì ci è rimasta per due anni. I vicini infatti non l'hanno più vista dal settembre del 2019 e pensavano si fosse trasferita. Poi la triste scoperta. La donna non aveva parenti e nessuno che andava a trovarla. Negli ultimi anni aveva venduto la sua casa in via Comun Oppidum a Prestino, una zona periferica di Como, a un uomo svizzero ottenendo però l'usufrutto a vita. Così quando i vicini hanno allertato l'uomo per un problema di giardinaggio è stata scoperta la tragedia.

La scoperta dopo due anni

Su quanto accaduto sta indagando la polizia di Como, ancora impegnata in tutti gli accertamenti del caso. Una volta allertati i soccorsi, i poliziotti e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Marinella mummificato. La casa era in ordine, nessun segno di violenza o di infrazione. Ora sul corpo della donna sono stati disposti tutti i necessari accertamenti: al momento la versione più certa è che la donna sia morta di cause naturali improvvisamente. Non ha avuto né il tempo né le forze di chiedere aiuto. Nessuno però si era accorta della sua assenza: i vicini raccontano che pensavano si fosse trasferita, poi la pandemia ha completamente azzerato i legami e le relazioni. Conferma che è arrivato anche dal proprietario della casa che ha spiegato agli agenti che una volta chiamato dai residenti della zona per informarlo degli alberi ha provato a mettersi in contatto con la donna senza riuscirci. Così la sua richiesta alla polizia e alla Procura: gli inquirenti si stanno concentrando su verificare se effettivamente la donna non avesse parenti o amici.