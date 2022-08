Monopattino elettrico scoppia mentre è in carica: prende fuoco l’intero appartamento Era in carica in camera da letto quando è scoppiato, facendo prendere fuoco alle lenzuola e al materasso. Ancora da chiarire le cause dello scoppio.

Era correttamente in carica nell'appartamento del proprietario, quando improvvisamente un monopattino elettrico è letteralmente scoppiato, incendiando tutto quello che aveva intorno. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a domare le fiamme, ma ora resteranno da capire le motivazioni della scoppi.

Scoppia un monopattino elettrico

Il proprietario lo aveva messo in carica in camera da letto, dove aveva una presa di corrente comoda per ricaricare un oggetto comunque ingombrante come un monopattino elettrico. Ma al momento dello scoppio le fiamme hanno subito coinvolto le lenzuola e poi il materasso, generando un incendio difficile da domare.

Fortunatamente i due inquilini dell'appartamento hanno mantenuto il sangue freddo e sono riusciti ad arginare le fiamme, oltre che a chiamare i soccorsi. Poi, quando sono intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio, che comunque ha provocato non pochi danni all'abitazione. Ma fortunatamente non ha ferito nessuno.

Sul posto è intervenuta anche, per precauzione, un'ambulanza e un'auto della Polizia che ora ha effettuato i rilievi per provare a capire, con il supporto dei pompiere, cosa possa essere successo al monopattino.

Le cause dello scoppio

Saranno, infatti, da chiarire le cause che hanno portato allo scoppio del monopattino che, in base a quanto dichiarato dal proprietario, era correttamente in carica così come lo era già stato altre volte.

Bisognerà capire se era il monopattino ad avere dei difetti di produzione o se invece lo scoppio possa essere stato scatenato da un problema all'impianto elettrico dell'appartamento.