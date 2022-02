Molestatore seriale finisce in carcere: tra le sue vittime anche due minorenni Un 51enne brianzolo è finito in carcere a Monza: dovrà scontare una condanna definitiva a tre anni e otto mesi di reclusione. Nel dicembre 2019 ha molestato nove donne, tra cui due minorenni, in diverse località della Brianza.

Un uomo di 51 anni è finito in carcere a Monza per scontare una condanna definitiva a tre anni e otto mesi di reclusione. Si tratta di un molestatore seriale che ha aggredito sessualmente diverse donne, tra cui anche minorenni, in varie località della Brianza. Il 51enne si trovava agli arresti domiciliari dal dicembre del 2019. È in quel periodo che era stato arrestato per un episodio in particolare, avvenuto il 19 dicembre a Oreno. Vicino ai giardinetti di via Asiago l'uomo aveva afferrato alle spalle una ragazza all'epoca 26enne e l'aveva palpeggiata nelle parti intime. La giovane aveva reagito urlando e divincolandosi, e l'uomo aveva quindi mollato la presa e aveva cercato di fuggire.

Nove in totale le donne vittime del molestatore seriale: tra loro due minorenni

La ragazza l'aveva però inseguito e contemporaneamente aveva avvisato i carabinieri. I militari della compagnia di Vimercate erano riusciti a individuare l'uomo nascosto tra i cespugli e l'avevano arrestato per violenza sessuale. Dopo qualche giorno trascorso nel carcere di Monza, tuttavia, per il 51enne erano stati disposti i domiciliari. Le indagini seguite all'arresto hanno consentito ai carabinieri di rintracciare altre donne molestate dall'uomo tra Monza, Concorezzo e Vimercate: anche grazie a un appello fatto tramite giornali e web, altre otto donne, tra cui due minorenni, si erano presentate in caserma per denunciare il molestatore seriale. Il 51enne è stato ritenuto colpevole di tutti gli episodi a lui contestati e la condanna del tribunale è diventata definitiva: per questo motivo i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano e si sono presentati presso l'abitazione dell'uomo, prelevandolo e trasferendolo nel carcere di Monza.