Puntano una pistola alla testa della vittima per derubarla: arrestati sette rapinatori seriali Sette persone, tra cui due donne, sono finite in manette per aver messo a segno sei rapine e quattro furti nei supermercati. Agivano puntando la pistola alla tempia della vittima, così da farsi consegnare il denaro.

A cura di Giorgia Venturini

Una banda di rapinatori seriali era riuscita a mettere a segno sei rapine e quattro furti ai danni di supermercati della Brianza, di Como e Milano. Ora tutti i loro membri, sette persone di cui due donne, sono finite in manette: quattro di loro dovranno anche rispondere di rapina ai danni di un agente di commercio aggredito per strada. Tutti episodi contestati tra il dicembre del 2020 e la primavera scorsa. I paesi dove hanno commesso le rapine sono: Cantù, Montano Lucino, Lissone, Appiano Gentile, Giussano e Segrate e Limbiate.

Il piano studiato nei minimi particolari

Il modus operandi messo in atto dalla banda in tutte le rapine era sempre lo stesso: i membri del gruppo non agivano sempre insieme. Tutti erano intercambiabili tra di loro e sapevano benissimo cosa fare: agivano a gruppi di due o tre. Sceglievano la vittima e si avvicinavano piano: una volta alle sua spalle puntavano una pistola alle tempie per intimidirla e convincerla a farsi consegnare i soldi. In alcuni cosi arrivavano persino a picchiare la vittima. Dalle indagini è emerso che le rapine venivano preparate con cura, così come i furti. Prima di entrare in un'abitazione i ladri, durante un primo sopralluogo, tagliavano i fili di attivazione dell'allarme collegati alle porte di sicurezza, permettendo loro di entrare senza essere disturbati. Tra gli arrestati c'è anche un uomo di Mariano Comense, in provincia di Como, che è stato arrestato insieme alla fidanzata: è accusato di aver messo a segno le rapine durante il periodo di detenzione agli arresti domiciliari. Dovranno ora chiarire tutto alle autorità giudiziarie: si cerca di capire se sono stati autori anche di più rapine.