Anziana scippata da due minorenni a Cremona: coppia di fidanzati li fa arrestare Due minorenni hanno scippato un’anziana a Cremona, ma sono stati inseguiti da un ragazzo e poi fermati dalla polizia. La scena è stata ripresa da una telecamera.

A cura di Francesco Loiacono

Due minorenni sono stati arrestati per aver scippato un'anziana a Cremona. L'episodio è avvenuto lo scorso sabato, 12 febbraio, nella centrale via Astegiano, una stradina stretta vicino a piazza Marconi. L'intera scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza che mostra come i due baby scippatori, col volto parzialmente travisato dai cappucci dei loro giubbotti, abbiano strappato la borsa all'anziana e siano poi scappati.

Le telecamere mostrano però anche un terzo ragazzo che insegue i due ladri: si tratta di un giovane che stava passeggiando in zona con la fidanzata e che, dopo aver sentito le urla dell'anziana, si è lanciato all'inseguimento dei due ladri ed è riuscito alla fine a farli arrestare dalla polizia. È stato un "lavoro di squadra" tra i due innamorati: mentre il ragazzo inseguiva i due baby scippatori, la fidanzata ha infatti allertato la sala operativa della Questura di Cremona, che ha a sua volta inviato sul posto le Volanti.

I baby scippatori si trovano adesso ai domiciliari

I poliziotti hanno raggiunto i due fuggitivi in corso Vittorio Emanuele II, dove stavano cercando di mischiarsi tra la folla. Il ragazzo che li ha inseguiti ha però aiutato la polizia a individuarli. I due ragazzini sono stati fermati dagli agenti e hanno alla fine ammesso le proprie responsabilità, indicando anche il punto in cui avevano gettato la borsa della donna. I due baby scippatori sono così stati accompagnati in Questura, dove per loro è scattato l'arresto per furto con strappo: su disposizione della Procura del tribunale dei minorenni di Brescia, competente territorialmente, i due minorenni sono stati posti ai domiciliari nelle abitazioni in cui vivono con le rispettive famiglie.