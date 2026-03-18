Minaccia l’ex con una bomba a mano funzionante della seconda guerra mondiale: arrestato 39enne

Un 39enne ha minacciato l’ex compagna, mandandole le foto di una bomba che possedeva, risalente alla seconda guerra mondiale. Il 39enne è stato arrestato e dovrà ora rispondere di detenzione illegale di arma da guerra.

Artificiere impegnato a disinnescare una bomba (Immagine di repertorio)

Un uomo di 39 anni di Cermenate, un comune in provincia di Como, avrebbe minacciato l'ex compagna di 49 anni, inviandole diverse foto di una bomba che possedeva realmente e risalente alla seconda guerra mondiale. Il 39enne, che aveva già ricevuto il divieto di avvicinarsi all'ex compagna, dovrà ora rispondere anche di detenzione illegale di arma da guerra.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'escalation di violenze perpetrate dal 39enne ai danni dell'ex avrebbe raggiunto il culmine due giorni fa, lo scorso 16 marzo, quando l'uomo avrebbe minacciato la 49enne con un ordigno bellico di sua proprietà: un Breda modello 35, utilizzato nella seconda guerra mondiale. È a quel punto che la donna, spaventata, avrebbe allertato le forze dell'ordine che, una volta intervenute, hanno arrestato l'uomo che avrebbe anche violato il divieto di avvicinamento alla 49enne.

Stando a quanto successivamente riferito, insieme ai carabinieri di Lomazzo sul posto sarebbero intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale di Milano. Eseguiti tutti gli accertamenti necessari, l'ordigno bellico è risultato privo della carica esplodente, ma ancora dotato di una capsula di accensione attiva e funzionante e, dunque, potenzialmente esplosivo. Per questo motivo, i militari hanno sequestrato la bomba che è poi stata fatta esplodere dagli artificieri in condizioni di sicurezza. Adesso il 39enne, che si trova nel carcere Bassone di Como, dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da guerra, ma da quanto già riferito avrebbe sostenuto di aver trovato la bomba senza tuttavia saper dire dove o quando.