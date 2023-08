Minaccia con un bastone appuntito il personale ferroviario a Lentate: arrestato dai carabinieri Sarà processato per direttissima il 31enne che ha minacciato personale ferroviario e carabinieri alla stazione di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Alle prime ore del mattino di martedì 8 agosto il personale della stazione di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, ha trovato un uomo che dormiva in una stanza all'interno dello scalo ferroviario. Quando gli hanno intimato di andare via, questo è andato in escandescenza e li ha minacciata con un bastone appuntito. A quel punto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e hanno arrestato il 31enne, che ora sarà processato per direttissima.

Nella mattinata di ieri si era sparso il panico per la piccola stazione ferroviaria di provincia, quando si era diffusa la notizia che un uomo stava minacciando chiunque gli si parasse davanti. Dapprima aveva infatti puntato un bastone appuntito contro il personale in servizio che gli aveva intimato di lasciare lo scalo ferroviario, in cui aveva passato abusivamente la notte, tanto che è stato necessario chiamare il 112.

Giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Seregno, sempre in provincia di Monza, l'uomo ha minacciato anche i militari del gruppo radiomobile, apparendo sempre più agitato. Dopo cinque minuti di tentativi per convincerlo a consegnarsi, alla fine gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato. Successivamente lo hanno arrestato e denunciato. E domani sarà processato per direttissima.