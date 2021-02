in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente verso le 20 di oggi martedì 23 febbraio a Milano. All'angolo tra viale Certosa e viale Monte Ceneri un uomo di 55 anni e il suo bambino di 10 anni, entrambi in sella a una moto, si sono scontrati contro un'auto. Allertato il 118, il personale sanitario è intervenuto subito per prestare le prime cure alle due vittime. Le condizioni del 55enne sono apparse fin da subito disperate tanto che è strato trasportato con urgenza all'ospedale Niguarda dove sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni: è in prognosi riservata. Meno gravi invece sarebbero le condizioni del bambino di 10 anni che è stato portato nello stesso ospedale del padre per alcuni traumi importanti dovuti all'impatto. Stando alle prime informazioni non sarebbe però in pericolo di vita. Non risulterebbe ferito invece il conducente dell'auto. Ora sull'accaduto indaga la polizia locale, intervenuta sul luogo dell'incidente per tutti i rilievi del caso: resta ancora da capire l'esatta dinamica dello schianto e capire eventuali responsabilità.

