Milano, trovato per strada con una ferita alla testa: ventenne in coma farmacologico Un ragazzo di vent’anni si trova nella terapia intensiva dell’Istituto Clinico Città Studi di Milano in coma farmacologico e in prognosi riservata. Il giovane è stato trovato ieri sera in via Molise con una brutta ferita alla testa. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura del capoluogo di regione lombardo.

Un ragazzo di vent'anni è in coma farmacologico dopo essere stato trovato ieri sera, venerdì 29 ottobre, verso le 21, con una brutta ferita alla testa, probabilmente causata da un oggetto appuntito. Il ritrovamento del ragazzo è avvenuto in viale Molise a Milano, nei pressi dell'ex macello e vicino al centro sociale Macao. A soccorrerlo, sono stati gli operatori sanitari del 118 inviati sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Ventenne trovato con una ferita alla testa, è in coma farmacologico

Secondo quanto comunicato dall'Areu, l'allarme è scattato dieci minuti prima delle 21. Alcuni passanti hanno notato il giovane ferito a terra e hanno allertato il numero unico 112. Sul posto si sono precipitati quindi i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, accompagnati da una volante della polizia di Stato. Una volta raggiunto il giovane, il personale medico ha capito la gravità della situazione, cambiando il codice da giallo a rosso. Dopo una prima medicazione, l'hanno caricato sull'ambulanza e sono corsi al pronto soccorso dell'Istituto Clinico Città Studi dove il ventenne è stato preso in cura dai medici del nosocomio. Ora il giovane è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico. La sua prognosi è riservata. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia che, dopo aver effettuato i primi rilievi ieri sera, stanno cercando di ricostruire i minuti subìto antecedenti al ferimento del ragazzo per risalire ai responsabili del gesto. Non è escluso che i poliziotti chiedano di visionare le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della zona.