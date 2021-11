Milano, uomo trovato svenuto su un mezzo Atm con ferite alla testa e al volto: è grave Un uomo di 31 anni è stato trasferito in codice rosso questa notte al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato con ferite al volto e alla testa, semicosciente, su di un mezzo dell’Atm. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti di polizia che per il momento non escludono alcuna pista.

Mistero a Milano dove un uomo di 31 anni è stato trovato svenuto e con lesioni provocate da colpi e tagli al volto su un mezzo dell'Atm. Tutto è successo pochi minuti dopo le 3 di stamattina in via Anassagora, a pochi passi dal deposito Atm di Precotto. L'uomo, descritto come di origini nordafricane, è stato soccorso dagli operatori sanitari, intervenuti insieme a una pattuglia della polizia.

Uomo di 31 anni trovato ferito al volto su un mezzo Atm

Una volta allertata, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. I soccorritori, raggiunto il ferito, si sono subito resi conto della precarietà delle sue condizioni fisiche. Così, dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove è entrato verso le 4. Qui l'hanno preso in cura i medici che ora lo tengono monitorato. Secondo quanto riportato dall'Ansa, il 31enne ha riportato diverse ferite e contusioni alla testa e al volto.

Sulla vicenda indaga la polizia, potrebbe trattarsi di un'aggressione

Inoltre, l'uomo, in stato di semicoscienza, era in condizioni alterate a causa, presumibilmente, dell'uso di alcol o droghe. Sulla vicenda stanno indagando ora gli agenti della polizia di Milano che devono ricostruire l'accaduto e i minuti antecedenti a quella che ha tutte le caratteristiche per essere definita un'aggressione. Per accertarsene, però, i poliziotti devono raccogliere ulteriori prove. Per questo motivo, al momento, non si esclude nemmeno la pista dell'incidente o dell'evento fortuito. Intanto le condizioni dell'uomo non desterebbero particolari preoccupazioni.