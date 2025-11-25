Milano Ristorazione sotto attacco informatico, indagini in corso: “Garantita la continuità dei pasti”

Immagine di repertorio

È stato segnalato un attacco informatico alla Milano Ristorazione, la società del Comune di Milano che gestisce la ristorazione collettiva, fornendo pasti per le mense scolastiche, le case di riposo e altri servizi di assistenza. Nella giornata di ieri, lunedì 24 novembre, la società ha subito una violazione del proprio sistema informatico con un programma malware che ha interessato anche i canali di comunicazione con l'utenza.

A renderlo noto è stata la stessa società che ha immediatamente avviato tutte le verifiche e le azioni necessarie "per circoscrivere l'evento" e "salvaguardare il funzionamento delle proprie infrastrutture informatiche al fine di garantire tutte le attività". Parallelamente Milano Ristorazione ha fatto sapere di aver avviato anche tutti gli accertamenti necessari a quantificare gli eventuali impatti relativi ai dati trattati, anche ai fini degli obblighi di notifica alle autorità competenti.

Nonostante questo, nei prossimi giorni Milano Ristorazione si è detta pronta ad assicurare "la continuità del servizio di ristorazione, con la regolare erogazione dei pasti nei nidi d'infanzia, nelle scuole e presso tutte le altre utenze servite, con qualche probabile variazione ai menù previsti e alle diete speciali", ha spiegato la società in una nota ufficiale, sottolineando che provvederà anche a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti sull'attacco informatico subito ieri. Nel frattempo continuano le indagini per identificare i responsabili e scoprire l'obiettivo del gesto.