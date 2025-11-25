milano
video suggerito
video suggerito

Milano Ristorazione sotto attacco informatico, indagini in corso: “Garantita la continuità dei pasti”

Milano Ristorazione, la società del Comune di Milano che gestisce la ristorazione collettiva, ha subito una violazione del proprio sistema informatico con un programma malware.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

È stato segnalato un attacco informatico alla Milano Ristorazione, la società del Comune di Milano che gestisce la ristorazione collettiva, fornendo pasti per le mense scolastiche, le case di riposo e altri servizi di assistenza. Nella giornata di ieri, lunedì 24 novembre, la società ha subito una violazione del proprio sistema informatico con un programma malware che ha interessato anche i canali di comunicazione con l'utenza.

A renderlo noto è stata la stessa società che ha immediatamente avviato tutte le verifiche e le azioni necessarie "per circoscrivere l'evento" e "salvaguardare il funzionamento delle proprie infrastrutture informatiche al fine di garantire tutte le attività". Parallelamente Milano Ristorazione ha fatto sapere di aver avviato anche tutti gli accertamenti necessari a quantificare gli eventuali impatti relativi ai dati trattati, anche ai fini degli obblighi di notifica alle autorità competenti.

Nonostante questo, nei prossimi giorni Milano Ristorazione si è detta pronta ad assicurare "la continuità del servizio di ristorazione, con la regolare erogazione dei pasti nei nidi d'infanzia, nelle scuole e presso tutte le altre utenze servite, con qualche probabile variazione ai menù previsti e alle diete speciali", ha spiegato la società in una nota ufficiale, sottolineando che provvederà anche a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti sull'attacco informatico subito ieri. Nel frattempo continuano le indagini per identificare i responsabili e scoprire l'obiettivo del gesto.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso
pandoro
Caso Pandoro Gate, la Procura di Milano ha chiesto un anno e otto mesi per Chiara Ferragni
L'accusa chiederà la condanna per Ferragni
Gli altri imputati chiederanno di accedere al rito abbreviato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views