Insetti infestanti e sporcizia, chiusi 12 ristoranti nel Milanese: “Distrutti 50 Kg di cibo non idoneo al consumo”

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nel mese di ottobre i carabinieri del NAS avrebbero effettuato più di 70 ispezioni in diversi esercizi commerciali nel Milanese. Al termine, hanno emesso sanzioni per 150mila euro e chiuso ben 12 ristoranti per “gravi carenze igienico-sanitarie” come “la presenza di blatte in cucina e sporcizia”.
A cura di Giulia Ghirardi
Credit:Marco de Benedictis
Immagine di Repertorio (Credits: Marco de Benedictis)

"Blatte in cucina e gravi carenze igienico-sanitarie". Secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbero queste le motivazioni che hanno portato alla chiusura di ben 12 esercizi commerciali nel Milanese e all'erogazione di quasi 50 sanzioni amministrative per un totale di circa 150 mila euro.

Cosa è emerso dall'ispezione dei NAS

Nel corso del mese di ottobre, i Carabinieri del N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) di Milano hanno intensificato i controlli concentrati per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie e strutturali in supermercati, negozi alimentari ed esercizi di ristorazione nel capoluogo lombardo e provincia. In seguito a tali controlli, complessivamente 72 ispezioni, sono state effettuate 47 sanzioni amministrative, principalmente per "mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari" e per "omessa predisposizione procedure HACCP", per un totale di 150mila euro.

Inoltre, è stata disposta la chiusura immediata, d'intesa con l’Autorità Sanitaria il cui intervento è stato chiesto e ottenuto dai militari in azione, di 12 ristoranti per le "gravi carenze igienico sanitarie" riscontrate e, in alcuni casi, a causa della presenza di "insetti infestanti" nei locali di stoccaggio o di preparazione degli alimenti.

