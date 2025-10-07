Scarafaggi in cucina e sporcizia ovunque, chiusi 5 ristoranti nel Milanese: cosa è emerso dall’ispezione
"Scarafaggi in cucina e gravi carenze igienico-sanitarie". Secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti investigative, sarebbero queste le motivazioni che hanno portato alla chiusura di 5 esercizi commerciali nel Milanese e all'emissione di 25 sanzioni amministrative per un totale di circa 30 mila euro.
Nell’ambito di un'attività di controllo finalizzata ad accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e strutturali, i Carabinieri del N.A.S. ((Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) di Milano hanno svolto una serie di controlli che hanno riguardato la sicurezza alimentare in supermercati, negozi di alimentari ed esercizi di ristorazione situati nel capoluogo lombardo e in provincia. In seguito a tali controlli, complessivamente 55 ispezioni, sono state effettuate 25 sanzioni amministrative, principalmente per "mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari" e per "omessa predisposizione procedure HACCP", per un totale di circa 30mila euro.
Inoltre, è stata disposta la chiusura immediata, di intesa con l’Autorità Sanitaria il cui intervento è stato chiesto e ottenuto dai militari in azione, di 5 ristornati etnici per le "gravi carenze igienico sanitarie" riscontrate e, in alcuni casi, rilevando la presenza di insetti “infestanti” nei locali. Secondo quanto riferito a Fanpage.it, all'interno di uno di questi esercizi commerciali sarebbero stati infatti rinvenuti diversi "scarafaggi in cucina a causa di spazzatura non smaltita".
Nel corso di tali controlli, i carabinieri del N.A.S. hanno, infine, disposto, sempre in stretta intesa con l’Autorità Sanitaria intervenuta, l’immediata distruzione di circa 30 Kg di alimenti (prodotti carnei ed ittici) perché "custoditi in maniera non conforme alle norme igienico-sanitarie e quindi non idonee al consumo umano".