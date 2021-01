in foto: Immagine di repertorio

Avrebbe perso il controllo della sua moto sbattendo violentemente la testa per terra l'uomo di 42 anni rimasto gravemente ferito la mattina di oggi venerdì 29 gennaio verso le 6.30 in via Rembrandt a Milano. Stando alle primissime informazioni, il motociclista stava percorrendo il tratto di strada quando, per ragioni ancora da verificare, avrebbe il controllo della sua motocicletta andando a sbattere contro l'asfalto. L'uomo infatti avrebbe fatto tutto da solo, nessun altra persone sarebbe coinvolta nell'incidente. Subito è scattata la macchina dei soccorsi.

Trasportato in codice rosse al Niguarda

I medici dell'automedica e i paramedici del 118 una volta giunti sul posto hanno trovato l'uomo privo di sensi e che non rispondeva agli stimoli. Dopo le disperate cure è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda: il 42enne ha riportato un grave trauma cranico a causa della caduta. Ora la polizia locale è al lavoro per capire l'esatta dinamica dell'accaduto: da chiarire soprattutto se potrebbe essere attribuita a terzi la responsabilità dell'incidente. Anche se la polizia locale conferma che una volta giunti sul posto non c'erano altri veicoli coinvolti nello schianto.

