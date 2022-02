Milano, passa col rosso e causa un incidente: feriti 8 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 24 anni, uno è grave Otto ragazzi e ragazze sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Milano. Un’auto sarebbe passata col rosso e si è schiantata con un’altra vettura: tra i feriti il più grave è un 19enne.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella notte a Milano. Attorno alle 4.30 di oggi, domenica 13 febbraio, un'auto sarebbe passata col rosso al semaforo che regola l'incrocio tra viale Lombardia e via Porpora, tra i quartieri Casoretto e Città studi, schiantandosi contro un'altra vettura. Nella carambola che ne è seguita sono state coinvolte in totale quattro macchine, una delle quali era parcheggiata a lato della strada.

Tra i feriti il più grave è un 19enne: non sarebbe però in pericolo di vita

In totale sono state otto le persone coinvolte, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Si tratta in tutti i casi di giovani: tre ragazze di 17 anni, due ragazze di 21 anni, un 24enne e due ragazzi di 19 anni. Proprio uno dei due 19enni è quello che ha riportato le conseguenze peggiori: è stato soccorso in codice rosso e trasportato all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverato in gravi condizioni ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri feriti, soccorsi in codice giallo, sono stati smistati tra diversi ospedali cittadini: il Policlinico, l'ospedale Niguarda e il Fatebenefratelli.

Sul posto sette ambulanze e due automediche, oltre a vigili del fuoco e polizia locale

Per prestare i soccorsi sono intervenute ben sette ambulanze e due automediche, oltre a mezzi dei vigili del fuoco e a pattuglie della polizia locale. Spetterà adesso agli agenti ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: non si sa al momento chi fosse al volante della vettura che ha "bruciato" il semaforo rosso, né se si fosse messo al volante dopo aver assunto alcol o droghe.