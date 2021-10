Milano, il cane tira e lo fa cadere, poi lo trascina per qualche metro: grave un uomo di 68 anni Aveva il cane al guinzaglio quando l’animale ha cominciato a tirare, facendogli perdere l’equilibrio e facendolo cadere rovinosamente a terra, provocandogli un trauma cranico commotivo e un trauma facciale. Poi, è stato trascinato per qualche metro dall’animale. Un uomo di 68 anni di Olgiate Olona è stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda.

Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto, e stato trascinato per qualche metro, a causa del cane che aveva al guinzaglio. L'incidente è successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 ottobre, a Olgiate Olona, paese a metà tra le province di Varese e Milano.

Il cane lo fa cadere e lo trascina per qualche metro, grave un 68enne

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è accaduto intorno alle 17 in via Vittorio Veneto. L'uomo sarebbe stato trovato a terra da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso, quest'ultimo fatto alzare in volo a causa della gravità dei traumi riportati dal 68enne. Una volta arrivati in via Vittorio Veneto, gli equipaggi dei sanitari hanno provveduto immediatamente a fornire le prime cure all'uomo, che versava in condizioni critiche, prima di stabilizzarlo e portarlo d'urgenza in codice rosso al Niguarda. Il 68enne è stato preso in cura dai medici del nosocomio milanese con un trauma cranico commotivo e un trauma al volto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Olgiate Olona e i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze dei presenti.

Aizza i cani contro i ghisa, arrestato

Lo scorso 18 agosto, al parco delle cave di Milano, un uomo di 38 anni con precedenti penali ha aizzato i suoi cani contro gli agenti della polizia locale che volevano effettuare un normale controllo. I tre ghisa sono stati trasferiti, in condizioni non gravi, al pronto soccorso mentre il 38enne è stato arrestato da altri colleghi. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro. Secondo quanto ricostruito, i cani non erano al guinzaglio e avevano già aggredito altre persone e altri animali.