Esce per un’escursione in montagna, ma non torna più a casa: disperso un uomo di 68 anni Da ieri sera, domenica 31 ottobre, un uomo di 68 anni risulta disperso: originario di Bergamo, era uscito per un’escursione ma non è più tornato a casa. In totale sono state impiegate 75 persone per rintracciarlo, ma al momento senza alcun esito. Le ricerche riprenderanno nella stessa zona dove è stata trovata l’auto, domani mattina.

A cura di Ilaria Quattrone

Da ieri sera, domenica 31 ottobre, non si hanno più notizie di un uomo di 68 anni originario di Bergamo. Il 68enne sarebbe uscito per un'escursione, ma non è più tornato a casa. I suoi famigliari hanno così dato l'allarme e da allora si è attivata la macchina delle ricerche. L'uomo si sarebbe perso nella zona degli Spiazzi di Gromo. Nonostante l'impiego di molti soccorritori, la ricerca non è andata a buon fine ed è stata interrotta per poi riprendere domani.

Impiegate 75 persone per le ricerche

In totale sono 75 le persone che da ieri sera setacciano tutta l'area. Proprio ieri è stata ritrovata l'auto, ma del 68enne nessuna traccia. Oggi l'attività delle squadre del soccorso alpino, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle unità cinofile e molecolari è stata particolarmente complessa a causa del maltempo che si è abbattuto sul territorio. Proprio per la pioggia e la nebbia, non è stato possibile utilizzare gli elicotteri. La speranza è che domani, grazie al bel tempo, sarà possibile perlustrare l'area grazie all'ausilio dei velivoli della Regione Lombardia e della Guardia di Finanza.

Ritrovata la 15enne di Cremona

Grandi notizie invece per i genitori della 15enne scomparsa lo scorso lunedì da Cremona. La ragazza è stata infatti ritrovata a Torino. L'adolescente era stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della stazione e si trovava insieme al fidanzato 18enne. Quel lunedì la ragazza era stata accompagnata a scuola dal padre. La giovane però non era mai entrata nel liceo. Insieme al fidanzato avevano lasciato il cellulare e si erano resi irreperibili.