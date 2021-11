Esce per un’escursione, ma non rientra più a casa: trovato il corpo del 68enne Gianpaolo Salvioni È stato ritrovato il corpo di Gianpaolo Salvioni, il 68enne uscito da casa per un’escursione e scomparso da domenica 31 ottobre. Il cadavere si trovava nella zona di Timogno (Bergamo). Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo sarebbe scivolato in un canale tra la Cima Avert e il Sentiero dell’Orso.

A cura di Ilaria Quattrone

Gianpaolo Salvioni era uscito da casa per un'escursione, ma non era più rientrato e nella mattinata di oggi, martedì 2 novembre, è stato ritrovato il suo corpo nella zona di Timogno (Bergamo). Il 68enne, originario sempre di Bergamo, aveva fatto perdere le sue tracce domenica 31 ottobre. Da allora era partita la macchina delle ricerche – in totale sono stati impiegati 75 soccorritori – che si era fermata solo ieri sera a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La pioggia e la nebbia avevano impedito agli elicotteri di decollare.

L'uomo sarebbe scivolato in un canale

Domenica era stata ritrovata l'auto a Timogno e i soccorritori avevano concentrato le ricerche nella zona. Dopo l'interruzione di ieri, l'attività è ripartita nuovamente questa mattina intorno alle 9.30. A ritrovare il cadavere è stato l'elicottero della Guardia di Finanza. La strumentazione presente sul velivolo e le condizioni meteo hanno consentito di poter rintracciare il telefono. Adesso si sta cercando di capire cosa possa aver causato l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe scivolato in un canale tra la Cima Avert e il Sentiero dell'Orso.

A Canzo, escursionista cade e si frattura una caviglia

Più fortunata una escursionista di 50 anni che sabato 30 ottobre è stata salvata dai tecnici del soccorso Alpino. La donna si trovava lungo il sentiero di Canzo, in provincia di Como, quando è scivolata. La caduta le ha provocato una frattura alla caviglia. Non riuscendo ad alzarsi, ha chiamato i soccorsi. Gli operatori si sono recati sul posto, insieme agli operatori sanitari, e dopo averla immobilizzata e caricata in barella l'hanno trasferita in ospedale.