Lecco, Davide Peloso muore durante un’escursione sulla Grignetta: aveva 25 anni Si chiamava Davide Giovanni Peloso il ragazzo di 25 anni morto ieri sulla Grignetta, nel Lecchese, durante un’escursione in montagna. Precipitato in un canalone, è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale ma le ferite riportate erano troppo gravi. Il giovane purtroppo è stato dichiarato deceduto nel primo pomeriggio.

È Davide Giovanni Peloso la giovane vittima dell'incidente di ieri, sabato 6 novembre, alla Grignetta, nel Lecchese. Il 25enne, originario di Lainate, in provincia di Milano, è fatalmente precipitato durante un'escursione in montagna, perdendo la vita. Il classe '96 è rimasto vittima della tragedia verso le 11.30, cadendo per decine di metri sul Caminetto Pagani.

Davide è morto in ospedale, troppo gravi le ferite

Subito è scattato l'allarme. Il 118 ha inviato sul posto i soccorritori a bordo di un elisoccorso. Arrivati nel canalone dove Davide è precipitato, sono riusciti a raggiungerlo ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Stabilizzato sul posto, è stato portato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco dove è stato preso in cura dai medici della struttura. Purtroppo, però, non sono riusciti a salvarlo. Davide è stato dichiarato morto nel primo pomeriggio.

Sulla Grignetta deceduta una donna di 56 anni a giugno

Lo scorso giugno una donna di 56 anni è morta sulla Grignetta durante un'escursione con il marito. Secondo quanto riportato, la 56enne era partita in compagnia dell'uomo dal Resinelli. Poi hanno preso il sentiero della Direttissima ma dopo pochi passi, la donna avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel canalone sopra cui era. Il marito ha allertato i soccorsi che si sono recati sul posto con un'equipe medica arrivata con l'elisoccorso inviato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Una volta raggiunta, però, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 56enne, morta sul colpo.