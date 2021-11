Lecco, precipita in un canalone sulla Grignetta: muore un escursionista di 25 anni Un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale poco dopo essere precipitato mentre percorreva il sentiero della Direttissima sulla Grignetta, montagna della provincia di Lecco. Dalle prime informazioni il 25enne è precipitato in un canalone per decine di metri: inutili i tentativi di salvargli la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sulle montagna in provincia di Lecco. Questa mattina è morto un escursionista di 25 anni mentre stava percorrendo il sentiero della Direttissima in Grignetta, una della cime in provincia di Lecco. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: dalle prime informazioni il 25enne è precipitato in un canalone per decine di metri. Subito è scattato l'allarme: sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Como ma per il giovano purtroppo non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Il giovane, residente nell'hinterland milanese, è precipitato questa mattina mentre scalava la montagna da uno dei sentieri ritenuti tra i più difficili. Il 25enne è stato trovato in gravissime condizioni in fondo a un canalone. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: oltre ai sanitari giunti con l'elisoccorso, sul posto sono intervenuti anche via terra i volontari del soccorso alpino della compagnia di Lecco. Il 25enne è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale di Lecco. Qui i medici hanno fatto di tutto per tenere in vita il ragazzo ma purtroppo le ferite riportate dalla caduta erano troppo gravi: è morto nel primo pomeriggio.

A giugno una donna muore sulla Grignetta

Sempre sullo stesso sentiero lo scorso giugno è precipitata una donna di 56 anni mentre stava facendo l'escursione con il marito. Stando a quanto riporta il soccorso alpino lombardo, la coppia era partita in mattinata dai Resinelli e poi ha imboccato il sentiero della Direttissima. Dopo qualche minuto la donna avrebbe perso l'equilibrio mentre era sopra un canalone ed è precipitata sotto gli occhi del marito. Subito sono intervenuti i soccorsi: proprio tre soccorritori erano in zona e hanno subito allertato la centrale operativa. Dopo poco sul posto è intervenuta anche l'equipe medica di un elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Como. Il medico, una volta raggiunto il corpo della donna, non ha potuto far altro che accertare il decesso.