Milano, due uomini accoltellati e presi a bastonate dal branco alla fermata del bus Due uomini sono stati aggrediti alla fermata del filobus 90 a Milano, in viale Tibaldi. I due sono stati accoltellati e presi a bastonate da un gruppo formato da una quindicina di persone: fortunatamente nessuno dei due aggrediti è in pericolo di vita.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto di repertorio)

Due uomini sono stati brutalmente aggrediti a Milano da un branco composto da una quindicina di persone. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 30 gennaio, in viale Tibaldi, su un tratto della circonvallazione esterna. Attorno alle 7, come riportato dalla testata "Milanotoday", i due uomini – un 42enne e un 21enne, entrambi di nazionalità egiziana – avrebbero incrociato il gruppetto di aggressori a bordo di un tram della linea 3. All'altezza di una fermata della circolare 90 in viale Tibaldi i due sono scesi: il gruppetto li ha seguiti e li ha poi aggrediti, prendendoli a coltellate e bastonate.

Uno dei due, il più grande, è stato colpito con delle coltellate alla schiena ed è finito all'ospedale San Paolo in codice rosso: fortunatamente non è in pericolo di vita. Meno grave l'altra persona aggredita, colpita con delle bastonate alle braccia e finita sempre al San Paolo, ma in codice giallo.

Degli aggressori, invece, al momento non c'è traccia: dopo il brutale pestaggio sono scappati facendo perdere le proprie tracce. A cercarli sono adesso le donne e gli uomini della polizia di Stato, che indagano sulla vicenda. Al momento gli agenti possono contare sul racconto delle due vittime: i due infatti, nonostante le ferite, sono riuscite a fermare una volante di passaggio e hanno dato l'allarme, fornendo un primo racconto di quanto accaduto. Non si sa se nella zona vi siano telecamere di sorveglianza che potranno rivelarsi utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e consentire alla polizia di identificare i responsabili. Restano anche da capire le motivazioni del pestaggio: non è chiaro se a bordo del tram, quando aggressori e vittime si sono incrociati per la prima volta, sia successo qualcosa che ha poi determinato l'aggressione.