Un uomo di 28 anni è finito in manette a Milano per aver aggredito e colpito alla testa con una bottiglia una donna, per poi rapinarla, nei pressi del centro commerciale Bonola.

È successo attorno alle ore 12 della giornata di giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno raccolto la denuncia di una donna nigeriana di 30 anni, che poco prima era stata aggredita da un uomo che, dopo averla strattonata nel tentativo di sottrarle la borsa, l'aveva colpita al capo con una bottiglia di vetro, impossessandosi del suo smartphone e dandosi alla fuga

Subito sono scattare le ricerche nelle immediate vicinanze. In un paio d'oro i militari sono riusciti a rintracciare l'autore della rapina, trovato ancora in possesso del cellulare rubato. Intanto la vittima era stata trasportata in codice giallo all’ospedale "San Carlo" per una ferita lacero-contusa alla testa. Il fermato, un cittadino ghanese classe 1992, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di "San Vittore" a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nella stessa giornata due interventi dei carabinieri di Milano hanno portato a due denunce e un arresto, in due diversi interventi, rispettivamente per tentato furto e furto aggravato. Nel primo caso un 15enne con precedenti di polizia e un 14enne incensurato avevano cercato di rubare una moto. Il secondo intervento ha riguardato un furto con scasso in un mini market, e ha portato all'arresto di un 38enne. Con altri due complici rimasti ignoti, aveva divelto la serranda e forzato la porta di ingresso di un mini market, rubando venticinque smartphone, vari prodotti di telefonia ed il registratore di cassa.