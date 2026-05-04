Seguiva e importunava una donna da settimane, stalker arrestato vicino alla metro di Dergano

La Polizia Locale di Milano ha arrestato un 37enne per stalking e atti persecutori nei confronti di una donna. L’arresto è avvenuto nella notte, in zona Dergano, dopo l’ennesimo tentativo dell’uomo di importunare la vittima.

Un uomo di 37 anni, R.R., di origine cinese – la notte scorsa, a cavallo tra il 3 e il 4 maggio – è stato arrestato per atti persecutori e stalking dalla Polizia Locale di Milano, nei pressi della stazione metropolitana in zona Dergano.

Secondo quanto si apprende, gli agenti sarebbero intervenuti su richiesta di aiuto da parte di una donna, di origine peruviana, che ha segnalato la presenza di un uomo che la stava seguendo e importunando.

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, avrebbero trovato e individuato l'uomo all'interno della stazione della metropolitana. Lo hanno fermato e accompagnandolo all'esterno per gli accertamenti.

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Dai primi elementi raccolti, è emerso un quadro di comportamenti ripetuti nel tempo, accertati anche da persone vicine alla donna, che le avrebbero generato un forte stato di ansia e timore, incidendo sulle sue abitudini quotidiane, fino a farle cambiare posto di lavoro.

La segnalazione è stata effettuata durante il rientro a casa, al termine della giornata lavorativa. All'esterno della stazione della metropolitana era presente anche il compagno della donna, che, allarmato dalla situazione, aveva raggiunto il luogo per attenderla.

Ne è scaturito un breve confronto con lo stalker, durante il quale quest'ultimo avrebbe manifestato un atteggiamento aggressivo arrivando a scagliarsi contro l'uomo con una bottiglia di vetro prima di allontanarsi e dirigersi nuovamente verso la metropolitana, dove è stato intercettato dagli agenti.